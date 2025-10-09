GRABADO el 09-10-2025

Agua Marina: clínica Maison de Santé se pronuncia sobre el estado de salud de los hermanos Quiroga

El director médico de la clínica Maison de Santé, Carlos Navarro, informó sobre el estado de salud de los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de Agua Marina, quienes continúan internados en ese centro médico. Ambos resultaron heridos durante el ataque registrado en pleno concierto que la agrupación de cumbia ofrecía en el Círculo Militar Sede Tarapacá, en Chorrillos.



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



