Francisco Calisto sobre compras de aviones subsónicos: "Permitirá patrullar las fronteras"

El Gobierno del Perú autorizó la compra de 12 aviones subsónicos con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y garantizar un mayor control del espacio aéreo. El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo.

PATRULLAJE EN LA FRONTERA

Al respecto, el vicealmirante en retiro Francisco Calisto Giampietri destacó la relevancia de la adquisición y explicó que estas aeronaves permitirán patrullar de manera más efectiva las fronteras, una tarea que no puede realizarse con aviones de alta performance.

Estos aviones serían equivalentes a un patrullero en tierra y también pueden ser utilizados en acciones de red táctica, como el apoyo en la lucha contra el terrorismo, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Asimismo, Calisto subrayó la importancia de definir qué país será el proveedor de los aviones, dado que la compra debe considerar factores geoestratégicos y de cooperación internacional. "Se tiene que ver el socio estrategico que se va a tener", dijo.


