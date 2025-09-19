GRABADO el 19-09-2025

Francisco Calisto sobre compras de aviones subsónicos: "Permitirá patrullar las fronteras"

El Gobierno del Perú autorizó la compra de 12 aviones subsónicos con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y garantizar un mayor control del espacio aéreo. El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo.



PATRULLAJE EN LA FRONTERA



Al respecto, el vicealmirante en retiro Francisco Calisto Giampietri destacó la relevancia de la adquisición y explicó que estas aeronaves permitirán patrullar de manera más efectiva las fronteras, una tarea que no puede realizarse con aviones de alta performance.



Estos aviones serían equivalentes a un patrullero en tierra y también pueden ser utilizados en acciones de red táctica, como el apoyo en la lucha contra el terrorismo, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.



Asimismo, Calisto subrayó la importancia de definir qué país será el proveedor de los aviones, dado que la compra debe considerar factores geoestratégicos y de cooperación internacional. "Se tiene que ver el socio estrategico que se va a tener", dijo.





Ingresa a http://ptv.pe/454065 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 20/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Francisco Calisto sobre compras de aviones subsónicos: "Permitirá patrullar las fronteras".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2025.

Carlos González sobre crisis en Machu Picchu: "No hay voluntad política para buscar una solución".

Julio Rodríguez: Los requisitos para suspender a Delia Espinoza se cumplían de sobra.

Vecinos piden que Sartén de Oro que ganó Perú con el pan con chicharrón se quede en La Victoria.

Pareja de indigentes lleva varios meses viviendo debajo del puente Angamos.

Caos e informalidad en Av. Javier Prado: combis y vans invaden carril del Corredor Rojo.

Tenía 600 mil soles en multas: Llevan al depósito unidad pirata conocida como Cúster Calavera.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes.

Buscan a adulta mayor que desapareció en el Callao.

Delia Espinoza a PCM: Apoyan a Fuerza Popular pero no hicieron lo mismo con partido de Antauro.

Premier Arana: "Ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral".

Delia Espinoza no acude a audiencia de la JNJ y pide garantías de seguridad.

Chile pide estudio sobre impacto de posible venta de aviones F-16 al Perú.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.