El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se encuentra envuelto en una polémica tras ser visto usando un costoso Rolex que estaría valorado en más de 17 mil dólares. Se ha identificado el modelo de este lujoso reloj como un Cosmograph Daytona.



Sin embargo, este no sería el único artículo lujoso que posee el segundo vicepresidente del Congreso de la República. También se ha descubierto que en algunos eventos lleva un reloj Victorinox, con un costo superior a los 2500 soles.



Al respecto, Cerrón fue consultado por la prensa sobre estas marcas de relojes de lujo y afirmó que se trata de un "Trolex", no de un Rolex. Este es un Trolex, no un Rolex. Justamente lo estoy poniendo en subasta con un precio base de 300 soles, indicó a los medios.



El parlamentario también señaló que adquirió el reloj en el mercado de Las Malvinas, en el centro de Lima. En Las Malvinas se compra eso pues, ustedes también compran ahí. No se hagan, como no son del pueblo, no conocen, recalcó en respuesta a uno de los reporteros que le preguntó dónde había adquirido su reloj.



DESBALANCE PATRIMONIAL



Esta compra de relojes por parte del congresista Waldemar Cerrón ha sido muy cuestionada por la ciudadanía, sobre todo porque, según un informe de Wayka, en el último año su patrimonio ha aumentado hasta siete veces su valor inicial.

