Fe de Erratas TRANSPORTISTAS BLOQUEAN VÍAS Y MARCHAN CONTRA LA INSEGURIDAD - ATV
¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta.

Desde ATV Noticias
Congresistas gastan mas de medio millón de soles en eventos con fondos públicos.
Presidenta Boluarte sobre extorsiones: Si no tienen el número registrado no abran el mensaje.
Ministro Malaver sobre enfrentamientos: La policía está aplicando herramientas legales.
¡Sin tráfico! Buses de transporte público no circulan por la Av. Abancay.
Surco: Comensales que cenaban tranquilamente son sorprendidos por dos asaltantes.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 6 de octubre del 2025.
'Secretos de cocina': Aprende a preparar un chiffon de chocolate con Sandra Plevisani.
Martín Valeriano ante la falta de acción del Gobierno: "La protesta se puede radicalizar aún más".
Dirigentes transportistas enfurecen contra la inseguridad: "Nuestra vida vale 10 soles".
¿Cuáles son las razones por las que menores de edad huyen de casa?.
Carabayllo: Transportistas y policías llegan a un acuerdo para detener enfrentamientos.
Choferes dejan sus buses apagados bloqueando la Panamericana Norte como medida de protesta.
Julio Rau Rau indignado por la inseguridad: "¿Por qué no podemos con el vandalismo?".
Manifestantes indignados por la extorsión contra el transporte público.
Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.
