GRABADO el 07-10-2025

Tacna: Delincuente lanza piedra a censistas para robarles

En la ciudad de Tacna, dos trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fueron agredidos por un delincuente, quien intentó asaltarlos cuando se encontraban realizando sus labores como censistas.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en el distrito de Gregorio Albarracín. Ambos trabajadores se disponían a entrevistar a los vecinos de la zona, cuando se percataron de la presencia del sujeto en actitud sumamente sospechosa.

Rápidamente, los trabajadores sacaron sus celulares para grabar al delincuente, lo cuál enfureció al sujeto quien no dudó en amenazarlos arrojarles una piedra de enorme tamaño, la cual impactó en la pierna de una censista. El criminal también intentó arrebatar la tablet de uno de los censistas.

DELINCUENTE DETENIDO

Gracias a la pronta denuncia al plan cerco implementado por los agentes policiales, se pudo dar con la captura del delincuente, quien responde al nombre de Gerson Elías Alanoca López de 36 años.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, una de las censistas relató entre sollozos que, pese a sus desesperados gritos de auxilio, ninguno de los vecinos que presenciaron el hecho le brindó ayuda.


