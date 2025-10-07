GRABADO el 07-10-2025

Tacna: Delincuente lanza piedra a censistas para robarles

En la ciudad de Tacna, dos trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fueron agredidos por un delincuente, quien intentó asaltarlos cuando se encontraban realizando sus labores como censistas.



El hecho ocurrió en horas de la tarde en el distrito de Gregorio Albarracín. Ambos trabajadores se disponían a entrevistar a los vecinos de la zona, cuando se percataron de la presencia del sujeto en actitud sumamente sospechosa.



Rápidamente, los trabajadores sacaron sus celulares para grabar al delincuente, lo cuál enfureció al sujeto quien no dudó en amenazarlos arrojarles una piedra de enorme tamaño, la cual impactó en la pierna de una censista. El criminal también intentó arrebatar la tablet de uno de los censistas.



DELINCUENTE DETENIDO



Gracias a la pronta denuncia al plan cerco implementado por los agentes policiales, se pudo dar con la captura del delincuente, quien responde al nombre de Gerson Elías Alanoca López de 36 años.



En declaraciones para 24 Horas Mediodía, una de las censistas relató entre sollozos que, pese a sus desesperados gritos de auxilio, ninguno de los vecinos que presenciaron el hecho le brindó ayuda.





Ingresa a http://ptv.pe/455536 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 07/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Dirigentes no descartan nuevo paro si atacan a otro chofer de transporte.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 7 DE OCTUBRE DEL 2025.

Fiscalía pide 29 años de cárcel para Susana Villarán por presunta corrupción.

Maricarmen Alva y Edwin Martínez regresan a la bancada de Acción Popular.

Congreso debatirá este jueves la censura del ministro de Cultura Fabricio Valencia.

Tacna: Delincuente lanza piedra a censistas para robarles.

Crimen en Breña: Cae extranjera implicada en homicidio cuando intentaba fugar a Ecuador.

SJM: PNP descarta que ataque a conductor de Línea D haya sido por extorsión.

Sujeto dispara a chofer de 'Línea D' tras presunta discusión en SJM.

Extorsión en el transporte deja 35 choferes muertos en lo que va del año.

José Jerí exige adelantar mesa técnica sobre crisis del transporte.

Iván García sobre comunicados de APP, RP y Fuerza Popular: "Es un cálculo muy oportunista".

Uno por uno van a caer: criminales amenazan a choferes de la ruta Surquillo VES.

Tras suspensión de paro de transportistas: incendian bus de línea 'La 40' en Santa Anita.

Abogado de detenido por cobrar pasaje a policía denuncia tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.