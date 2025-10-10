GRABADO el 10-10-2025

PLENO APRUEBA VACANCIA DE PRESIDENTA DINA BOLUARTE

El Congreso de la República pidió al ministro Arana y a todo su gabinete responder por atentado contra Agua Marina por extorsiones. La citación es a las 3:00 p.m.

Con 77 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones se aprobó la orden del día propuesta por la mayoría de los parlamentarios presentes en el Pleno. El único voto en contra fue del parlamentario Luis Kamiche Morante de la bancada de Alianza Para el Progreso.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

