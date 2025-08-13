Junta de Fiscales Supremos decide que Patricia Benavides no sea derivada al JNE
La Junta de Fiscales Supremos decidió que Patricia Benavides no sea derivada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La propuesta fue rechazada por cinco votos contra uno a favor.
Junta de Fiscales Supremos decide que Patricia Benavides no sea derivada al JNE.
