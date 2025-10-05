GRABADO el 07-10-2025

Conductores bloquean accesos en San Juan de Lurigancho Primera Edición Noticias Perú

Conductores del transporte público continúan con su protesta en distintos puntos de San Juan de Lurigancho, generando bloqueos en accesos clave. El Metro de Lima, en la estación San Carlos, se mantiene como única vía funcional para miles de ciudadanos. Mientras tanto, el Corredor Morado opera de manera irregular y varias rutas importantes siguen fuera de circulación.

LO ÚLTIMO en PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares, Noticias Perú

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

