GRABADO el 06-10-2025

Extorsiones en transporte público: ¿qué soluciones plantean los gremios?

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, se pronuncia sobre el paro de transportistas. Señala que la medida busca llamar la atención del Gobierno ante la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia.

Desde RPP Noticias

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

