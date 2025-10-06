GRABADO el 06-10-2025

Extorsiones en transporte público: ¿qué soluciones plantean los gremios? ROTATIVARPP ENTREVISTA

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, se pronuncia sobre el paro de transportistas. Señala que la medida busca llamar la atención del Gobierno ante la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia.



