GRABADO el 05-09-2025

Yo Caviar - SET 05 - 1/1 Willax

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 05/09/2025 Willax Televisión.

Hechos en Willax - SET 05 - 1/3 - NUEVO ATENTADO CON BOMBA DESTRUYE VARIAS CASAS Willax.

Hechos en Willax - SET 05 - 3/3 - CASTIGAN A CHICOTAZOS A GERENTE DE CORPAC EN JAÉN Willax.

Hechos en Willax - SET 05 - 2/3 - MOTOTAXISTAS INFORMALES SE ENFRENTAN A FISCALIZADORES Willax.

Hechos en Willax - SET 05 - MÁS DE 30 CASAS AFECTADAS POR EXPLOSIÓN EN TRUJILLO Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - 4/5 - TERRIBLE ATENTADO EN TRUJILLO Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - 3/5 - ROBAN MÁS DE 10 MIL SOLES A EMPRESARIO Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - 1/5 - TERROR A BORDO DE BUS Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - 2/5 - EXMINISTRO DE CASTILLO JURÓ COMO JUEZ Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - 5/5 - DESPEDIDA Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - JURISTAS CRITICAN A FISCALÍA POR EXCARCELACIONES Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - EL SHOW MEDIÁTICO TRAS LA LIBERACIÓN DE VIZCARRA Willax.

Yo Caviar - SET 05 - 1/1 Willax.

Al Día Con Willax - SET 05 - 'CÁRTEL DE LOS SOLES' ES DECLARADO ORGANIZACIÓN TERRORISTA Willax.

Camotillo El Tinterillo - SET 04 - 1/1 Willax.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

