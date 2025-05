GRABADO el 30-05-2025

Dina Boluarte vuelve a usar a niños para lanzar su discurso político pero sigue huyendo de la prensa

Entre aplausos y miradas escépticas, la presidenta Dina Boluarte inauguró hoy el flamante Colegio Bicentenario 2051 en Carabayllo, una obra de 42 millones de soles que, según ella, no tiene ni una pizca de corrupción. "Esa es la otra marca que el gobierno de esta presidenta andina que no está tocando un solo sol para metérselo a los bolsillos, eso no va con nosotros", dejó a más de uno preguntándose si hablaba en serio o era un guiño irónico. Reafirmó su pureza fiscal con un no estamos entrando en esa política que se había convertido casi como un tema natural, los actos de corrupción, frase que, dicho sea de paso, sonaría genial en un slogan. Como cereza del pastel, propuso rebautizar el colegio como "León XIV" en honor al nuevo Papa, un tema del cual la presidenta sigue colgándose por una pizca de popularidad. Y mientras, prometía más educación y salud "sin retrasos".







