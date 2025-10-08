GRABADO el 08-10-2025

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac

¡Seguimos recorriendo el mapa electoral del Perú! En esta edición de Perú Electoral te contamos:



148 organizaciones políticas ya están habilitadas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A solo días del plazo de renuncia, 17 gobernadores y 119 alcaldes figuran afiliados a partidos políticos de cara a las Elecciones Generales 2026.

En el Congreso se debate un dictamen que ampliaría los plazos de afiliación de precandidatos rumbo a las elecciones regionales.

Y desde Apurímac, el JNE inaugura su Oficina Desconcentrada número 25, llevando sus servicios a todo el territorio nacional.



Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

