GRABADO el 06-10-2025

¡El trabajo más peligroso! Cada 8 horas un chofer de bus es asesinado

Crimen organizado recauda 6 millones mensuales amenazando a empresas formales.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Octubre de 2025.

Dirigente transportista tras declaraciones del jefe de la PNP: "Qué estupidez la de este señor".

Miguel Palomino: "El Congreso y el Gobierno nos están matando con sus leyes pro crímenes".

Dirigente transportistas del Cono Norte asegura que el paro continúa.

Usuarios en SJL denuncian poca afluencia de buses pese a cancelación del paro de transportistas.

Transportistas liberan vías bloqueadas y buses circulan con normalidad en algunos puntos de Lima.

ATV Noticias Central: Programa del lunes 6 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - LUNES 6 de OCTUBRE - TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS.

Gremios de transportistas acuerdan levantar el paro tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.

Ocurre Ahora: Programa del lunes 6 de octubre del 2025.

Presidente del Congreso anuncia reunión con gremios de transportistas para este martes 7.

Hermano de hombre asesinado por su esposa también habría sido objetivo de ella con presunta cómplice.

¡Exclusivo! Los tentáculos de 'El Jorobado' en los municipios de Carabayllo, Ancón y Comas.

¡Cansados de las amenazas! Ronderos le declaran la guerra a los extorsionadores en Cajamarca.

¡El trabajo más peligroso! Cada 8 horas un chofer de bus es asesinado.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

