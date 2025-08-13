GRABADO el 13-08-2025

Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO

Este miércoles 13 de agosto, el Poder Judicial tomará una decisiónclave sobre el futuro legal del expresidente MartínVizcarra, quien enfrenta un pedido de prisiónpreventiva por 6 meses en los casos LomasdeIlo y HospitaldeMoquegua. La audiencia fue reprogramada tras nuevos documentos de la Fiscalía y la defensa.



¿Qué puede pasar con Vizcarra? ¿Irá a prisión o seguirá libre durante la investigación? En este episodio de TenemosQueHablar, analizamos lo que está en juego, los antecedentes del caso y las consecuencias políticas de lo que decida el juez JorgeChávez.



8:40 Inicio del programa

14:20 Entrevista a Andy Carrión, abogado penalista

42:50 Entrevista al congresista Guido Bellido



Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



decisión clave prisión preventiva

Martín Vizcarra casos judiciales

Vizcarra Lomas de Ilo

Hospital de Moquegua Vizcarra

prisión preventiva expresidente

Vizcarra ante juez Chávez

audiencia Vizcarra 13 agosto

Fiscalía contra Vizcarra

defensa de Vizcarra Moquegua

corrupción en gobierno Vizcarra

acusaciones contra expresidente

Poder Judicial Perú Vizcarra

Vizcarra decisiones judiciales

investigación casos Vizcarra

juez Jorge Chávez decisión

podcast Tenemos Que Hablar

noticias sobre Vizcarra

audiencia judicial Vizcarra

procesos legales expresidente

próxima audiencia Vizcarra

Desde EL COMERCIO

MARTIN VIZCARRA EN PRISIÓN UNOMÁS ENVIVO.

Trump manda tropas al mar del Caribe para frenar cárteles de la droga El Comercio.

La reacción de Martín Vizcarra mientras espera su traslado a Barbadillo El Comercio.

¿QUÉ HARÍAS SI FUERAS UN POLÍTICO? política eleccionesperú2026.

Colombia: atentan contra congresista el mismo día del funeral de Miguel Uribe El Comercio.

Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo TQH EN VIVO.

Martin Vizcarra en prisión preventiva por cinco meses Mirada de Fondo.

Juez dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra El Comercio.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así fue el DISCURSO de DESPEDIDA de su papá y su esposa EN VIVO.

Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio.

Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO.

Ola de incendios en España: la peor tragedia ambiental en años El Comercio.

INFANCIA EN EL HUARALINO unomás elhuaralino.

Así fue el emotivo discurso del padre de Miguel Uribe en su funeral El Comercio.

Dina Boluarte promulga amnistía histórica para militares y policías: ¿de qué trata? El Comercio.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.