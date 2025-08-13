Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO
Este miércoles 13 de agosto, el Poder Judicial tomará una decisiónclave sobre el futuro legal del expresidente MartínVizcarra, quien enfrenta un pedido de prisiónpreventiva por 6 meses en los casos LomasdeIlo y HospitaldeMoquegua. La audiencia fue reprogramada tras nuevos documentos de la Fiscalía y la defensa.
¿Qué puede pasar con Vizcarra? ¿Irá a prisión o seguirá libre durante la investigación? En este episodio de TenemosQueHablar, analizamos lo que está en juego, los antecedentes del caso y las consecuencias políticas de lo que decida el juez JorgeChávez.
8:40 Inicio del programa
14:20 Entrevista a Andy Carrión, abogado penalista
42:50 Entrevista al congresista Guido Bellido
Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
decisión clave prisión preventiva
Martín Vizcarra casos judiciales
Vizcarra Lomas de Ilo
Hospital de Moquegua Vizcarra
prisión preventiva expresidente
Vizcarra ante juez Chávez
audiencia Vizcarra 13 agosto
Fiscalía contra Vizcarra
defensa de Vizcarra Moquegua
corrupción en gobierno Vizcarra
acusaciones contra expresidente
Poder Judicial Perú Vizcarra
Vizcarra decisiones judiciales
investigación casos Vizcarra
juez Jorge Chávez decisión
podcast Tenemos Que Hablar
noticias sobre Vizcarra
audiencia judicial Vizcarra
procesos legales expresidente
próxima audiencia Vizcarra
Desde EL COMERCIO
MARTIN VIZCARRA EN PRISIÓN UNOMÁS ENVIVO.
Trump manda tropas al mar del Caribe para frenar cárteles de la droga El Comercio.
La reacción de Martín Vizcarra mientras espera su traslado a Barbadillo El Comercio.
¿QUÉ HARÍAS SI FUERAS UN POLÍTICO? política eleccionesperú2026.
Colombia: atentan contra congresista el mismo día del funeral de Miguel Uribe El Comercio.
Martín Vizcarra en prisión preventiva: Expresidente llega a Barbadillo TQH EN VIVO.
Martin Vizcarra en prisión preventiva por cinco meses Mirada de Fondo.
Juez dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra El Comercio.
Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así fue el DISCURSO de DESPEDIDA de su papá y su esposa EN VIVO.
Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio.
Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO.
Ola de incendios en España: la peor tragedia ambiental en años El Comercio.
INFANCIA EN EL HUARALINO unomás elhuaralino.
Así fue el emotivo discurso del padre de Miguel Uribe en su funeral El Comercio.
Dina Boluarte promulga amnistía histórica para militares y policías: ¿de qué trata? El Comercio.
Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.