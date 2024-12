Ni las ollas comunes parecen estar libres de los extorsionadores, y esta historia de terror comenzó el 14 de noviembre con una comunicación telefónica con la encarga de olla común “San Judas Tadeo”, en el distrito de San Juan de Lurigancho.



“Me llamaron a las 8 de la noche y me cobraron una colaboración de 10 mil soles identificándose como “La Batería de San Juan de Lurigancho”, eso me dijeron yo le corté porque ellos me decían no cortes no cortes”, señala la afectada.



Justicia y mayor seguridad, es el clamor de esta madre de familia cuya ollita común es el nuevo blanco de la criminalidad en esta parte de la capital.



La olla común alimenta a 32 familias



Según su denuncia, en los días posteriores recibió diversas llamadas de números desconocidos, pero evitó contestarlas hasta que el pasado 06 de diciembre, les llegaron dos balas y un mensaje extorsivo en un sobre.



Cabe señalar que, la olla común alimenta a 32 familias, el costo del menú es de tan solo 2 soles con 50 céntimos, por eso la encargada asegura que el dinero que ingresa solo sirve para costear gas, agua y otros insumos básicos, por lo que no se explica ahora son el blanco de los extorsionadores.









Ingresa a http://ptv.pe/429656 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 08/12/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

La Victoria: “tenderas” usan niña para robar en tienda de ropas

Banda “La Batería de SJL” extorsiona a madres de una olla común y les exigen 10 mil soles

Circuito Mágico del Agua: árbol de Navidad con tecnología LED será exhibido hasta el 5 de enero

Cuidado con los falsos deliverys: Ahora tienen a los condominios en la mira

Pueblo Libre: reportan desaparición de joven estudiante de cosmetología

Paralizaron sus operaciones por temor: Otra empresa de transporte es extorsionada en VMT

Las Fuerzas Armadas ya resguardan las calles de Gamarra por Estado de Emergencia (1/2)

En pleno horario de almuerzo: Asaltan chifa en VES (1/2)

En pleno horario de almuerzo: Asaltan chifa en VES (2/2)

Congresista Rosselli Amuruz y Paul García se casaron

Sin importar el clima: Aprovechan el feriado para ir a la playa

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 07 DE DICIEMBRE DEL 2024

Lanzan granada de guerra en un centro de convenciones en Los Olivos

Las Fuerzas Armadas ya resguardan las calles de Gamarra por Estado de Emergencia (2/2)

Camionero se queda sin frenos en plena carretera: imágenes impactantes

Además hoy día 09 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.