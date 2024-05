La congresista Flor Pablo (no agrupada) devolvió un total de 3.361,11 soles al Congreso tras ser acusada de utilizar recursos públicos para promover su partido político, Lo Justo, en los días que le tocó realizar su semana de representación.



A través de un documento dirigido al Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, la parlamentaria detalla que los días 20 y 21 de marzo estuvo en Ayacucho y Cusco, respectivamente, y que luego de haber concluido con sus actividades de representación, participó en dos reuniones con representantes de su organización política.



Luego del reportaje de Panorama, en el que se evidenció cómo los parlamentarios Pasión Dávila Atanacio y Flor Pablo realizaron actividades proselitistas en los días en los que se encontraban en semana de representación, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía de la Nación el inicio de diligencias preliminares contra ambos por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.



DETALLE DEL PAGO



La legisladora alega que no ha vulnerado ninguna disposición legal, reglamentaria o ética y que se pone a disposición de las investigaciones que se generen en su contra. En el documento detalla el concepto de los pagos que efectuó.



Hoy procedo con la devolución de los recursos por conceptos logísticos y pasajes aéreos a las ciudades de Ayacucho y Cusco, tal como lo he hecho en anteriores ocasiones, cuando he denunciado y renunciado a bonos, aumentos y otros beneficios discrecionales por parte del Congreso.", se lee en el oficio.



20/03/2024 - Pasaje aéreo Lima- Ayacucho-Lima: 1.121,00 soles.



21/03/2024 - Pasaje aéreo Lima-Cusco-Lima: 1.120,11 soles.



20/03/2024 Apoyo logístico por semana de representación: 560,00 soles.



21/03/2024 - Apoyo logístico por semana de representación: 560,00 soles.



Total: 3.361,11 soles.

