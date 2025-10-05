GRABADO el 05-10-2025

Distintas empresas de transporte se suman al paro del 6 de octubre: continúa asesinato de choferes

Esta mañana, tras el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa, conocida como 'El Triángulo, el Director de la Cámara Internacional de Transportes (CIT), Martín Ojeda, anunció que este lunes 6 de octubre los transportistas paralizarán sus operaciones.



El dirigente dijo también que esta medida de lucha se llevará a cabo en Lima y Callao, con el objetivo de exigir a las autoridades del Gobierno, acciones inmediatas y concretas ante el alarmante incremento de la delincuencia y criminalidad en todo el país.



"Nosotros no haremos ninguna marcha, no bloquearemos, no haremos piquetes. No seremos protagonistas de un falso delirio de grandeza para aspirar al Congreso acataremos la posición de los conos, y quienes deseen participar están invitados", declaró.



ESTRATEGIAS DEL EJECUTIVO



Tras estas declaraciones, dirigentes de distintas empresas de transporte, sobre todo las que son víctimas de extorsiones y sus conductores han sido asesinados, se solidarizaron con la familia del chofer asesinado anoche en San Juan de Miraflores, y comunicaron que se sumarán a la medida de lucha.



Hasta el momento, las empresas que informaron oficialmente que participarán del paro de mañana, lunes 6 de octubre son: Consorcio Vía, Zeta, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Los Chinos, entre otros.

Desde 24 Horas

Crimen en Breña: Cae extranjera implicada en homicidio cuando intentaba fugar a Ecuador (2).

Asaltan tienda de embutidos por segunda vez dentro del Mercado Unión Progreso en VES.

Martín Ojeda: Casi un 90 de buses van a parar este lunes 6 de octubre.

Miguel Palomino: Desde Lima Norte nos sumamos al paro de mañana 6 de octubre.

24 Horas Velan restos de conductor de la empresa Lipetsa asesinado frente a hospital en SJM 2.

Distintas empresas de transporte se suman al paro del 6 de octubre: continúa asesinato de choferes.

Velan restos de conductor de la empresa Lipetsa asesinado frente a hospital en SJM.

Línea El Triángulo paraliza sus labores tras asesinato de conductor en SJM.

Ministro Malaver critica paro de trasportistas anunciado para mañana, lunes 6: Estoy sorprendido.

Asesinan a balazos a conductor en plena ruta y con pasajeros a bordo en SJM.

Crimen en Breña: Cae extranjera implicada en homicidio cuando intentaba fugar a Ecuador.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 04 DE OCTUBRE DEL 2025.

Gore Cusco busca tener administración de Machu Picchu.

Surco: caen estafadores que usaban documentos y uniformes de la FAP.

Ciberdelincuentes roban más de un millón y medio de soles del Gobierno Regional de Amazonas.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.