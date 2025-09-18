GRABADO el 18-09-2025

Capturan a presunto extorsionador tras pedir dinero

En Florencia de Mora, la policía detuvo a presunto extorsionador que exigía 50 mil soles a ciudadano para no atentar contra su vida.



Agentes de la sección de investigación de secuestros y extorsiones detuvieron a un presunto integrante de la organización criminal Los Pulas de la FM, por el presunto delito de extorsión agravada. El sujeto responde al nombre de Miguel Ángel Paz Villareal de 50 años de edad, alias Vito.



La caída de Vito



La captura se realizó en un inmueble ubicado en la calle 29 de agosto en Florencia de Mora. Según información policial, el detenido fue denunciado por un ciudadano, víctima de extorsión a la que se le exigía el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de sus familiares.



La detención fue llevada a cabo tras montar un operativo coordinado en la que se ejecutaría la entrega del dinero. Durante la intervención se incautó un equipo celular que al parecer estaría vinculado con el acto extorsivo.



El detenido fue trasladado al complejo policial de San Andrés para continuar con las diligencias de ley. Este caso ya fue puesto en conocimiento a la fiscalía mixta corporativa de El Porvenir.



