GRABADO el 07-08-2025

Santa Rosa: El deplorable estado de la isla que limita con Colombia

Hoy en "Tenemos Que Hablar", entrevistamos al excongresista peruano Jorge del Castillo, quien nos brindó un análisis detallado sobre la situación actual de la Isla Santa Rosa, territorio fronterizo disputado entre Perú y Colombia.



En medio de la polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, Del Castillo nos habla sobre las condiciones reales en las que viven los pobladores de la isla, el rol del Estado peruano en la zona y qué implica este conflicto desde el punto de vista geopolítico y diplomático.



IslaSantaRosa Perú Colombia GustavoPetro frontera soberanía JorgedelCastillo TenemosQueHablar Loreto conflictodiplomático podcast territorio SantaRosaPerú entrevista Amazonas políticaexterior pueblosenfrontera reacciónPerú



