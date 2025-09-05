GRABADO el 05-09-2025

Contra Corriente - SET 05 FILTRACIÓN MASIVA EN INTELIGENCIA POLICIAL Willax

Willax en vivo - MILAGROS LEIVA ENTREVISTA - CONTRACORRIENTE - 05/09/2025 Willax.

Willax en vivo - HABLA CHINO - 05/09/2025 Willax Televisión.

Habla Chino - SET 05 - ENTREVISTA A JUNIOR SILVA Willax.

Habla Chino - SET 05 - 1/2 - JUNIOR, UN GALLO EN LA ACTUACIÓN Willax.

Habla Chino - SET 05 - 2/2 - JUNIOR SILVA EN ¡HABLA CHINO! Willax.

Contra Corriente - SET 05 - GENERAL PNP ÓSCAR ARRIOLA EN CONTRACORRIENTE Willax.

Contra Corriente - SET 05 - 1/3 - "TODO LO QUE DICE COLCHADO ES FALSO" Willax.

Contra Corriente - SET 05 - 3/3 - TACHADOR DE PARTIDOS Y POLÍTICOS Willax.

Contra Corriente - SET 05 - 2/3 - FILTRACIÓN MASIVA EN INTELIGENCIA POLICIAL Willax.

Willax en vivo - MILAGROS LEIVA ENTREVISTA - CONTRACORRIENTE - 05/09/2025 Willax.

Contra Corriente - SET 05 - EL ABOGADO CAMPEÓN DE TACHAS Willax.

Contra Corriente - SET 05 FILTRACIÓN MASIVA EN INTELIGENCIA POLICIAL Willax.

Contra Corriente - SET 05 - RENÉ Y SU PSICOSOCIAL DE MANUAL Willax.

Milagros Leiva Entrevista - SET 05 - 3/3 - CASO ÁRBITROS DE ODEBRECHT Willax.

Milagros Leiva Entrevista - SET 05 - 2/3 - PNP DESMIENTE A COLCHADO SOBRE PRESUNTO REGLAJE Willax.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

