GRABADO el 10-10-2025

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de octubre 2025 EnDirectoLR

La Mañanera del Pueblo Hoy, 10 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.

claudiasheinbaumpresidenta lamañanera lamañaneradelpueblo mexico



la mañanera

la mañanera de hoy

claudia sheinbaum

la mañanera de hoy

claudia sheinbaum en vivo hoy

la mañanera de claudia sheinbaum

la mañanera de hoy en vivo gobierno de mexico

la mañanera de hoy en vivo

la mañanera de claudia sheinbaum hoy

la mañanera del pueblo

DINA BOLUARTE: José Jerí nuevo presidente tras aprobarse vacancia EnVivoLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de octubre 2025 EnDirectoLR.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Techo de COMISARÍA SE DERRUMBA y deja TRES POLICÍAS HERIDOS shorts.

VACANCIA de DINA BOLUARTE HOY EN VIVO: JOSÉ JERÍ ASUME la PRESIDENCIA 'Titulares en LR'.

CONGRESO aprueba VACANCIA de DINA BOLUARTE shorts.

¡LA BOTAN! Coalición gobernante aprueba vacancia contra Dina Boluarte HLR.

¡LO ULTIMO! Jose Jerí juró y se convirtió en el nuevo presidente del Perú HLR.

¡VERGÜENZA! Dina Boluarte dio su último mensaje tras vacancia presidencial HLR.

¡SE VA! Congreso aprobó vacancia contra Dina Boluarte HLR.

¡DIRECTA! SUSEL PAREDES arremete contra DINA BOLUARTE tras admisión de moción de vacancia HLR.

¡SOLO UN VOTO EN CONTRA! Dina Boluarte: Congreso admite MOCIÓN DE VACANCIA HLR.

TERREMOTO de 7,6 sacude Filipinas y emiten alerta de tsunami.

CURWEN EXPLICA LO QUE ESCONDE LA NUEVA MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA DINA CURWEN EN LA REPÚBLICA.

IPHONE VS XIAOMI: ¿Cuál es el MEJOR 17 Pro Max? DaTec.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.