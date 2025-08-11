GRABADO el 11-08-2025

Delincuentes asaltan y retienen a pareja para vaciar sus cuentas en San Juan de Miraflores

Los ladrones retuvieron a las víctimas para vaciar sus cuentas bancarias bajo amenaza.

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas ¿LEVANTAN BANDERA COLOMBIANA EN SANTA ROSA? / LÍDERES EN COMISIONES DEL CONGRESO.

Congreso inicia instalación de 12 comisiones ordinarias para el periodo 2025-2026.

¡Histórica caída! Dólar toca los 3.52 y seguirá bajando.

SJM: Golpean y roban camioneta con mercadería valorizada en 2 mil soles.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 11 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Programa del lunes 11 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar crème brûlée con Sandra Plevisani.

Sujeto acabó con la vida de su hermana para quedarse con la herencia que se disputaban.

Militares botan a policías colombianos que querían ingresar a territorio peruano.

Frío en el Perú llegará hasta los -19 grados: ¿Qué zonas serán las más afectadas?.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 11 de agosto de 2025.

Colombianos izaron su bandera en Loreto tras polémica de territorio.

La Libertad: Autoridades encuentran a censista que había sido reportada como desaparecida.

Sujeto recibe 3 balazos tras discutir con otro hombre mientras tomaba emoliente.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

