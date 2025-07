GRABADO el 25-07-2025

Departamento de Justicia demanda a NUEVA YORK por proteger a inmigrantes ilegales Gestión

El jueves 24 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda federal contra la ciudad de Nueva York, su alcalde Eric Adams y varios funcionarios, acusando a la ciudad de obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias federales mediante sus políticas de CiudadSantuario. La demanda, tramitada en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, afirma que estas normas violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución al impedir la cooperación entre el NYPD, el Departamento de Corrección y el gobierno federal en detenciones de índole migratoria.



Esta acción legal llega luego de un tiroteo que sufrió un agente de la CBP, quien estaba fuera de servicio, a manos de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Según la fiscal general Pamela Bondi, la ciudad ha liberado "miles de delincuentes" que posteriormente cometen actos violentos, comprometiendo la seguridad de ciudadanos respetuosos de la ley. Bondi sentenció: Si Nueva York no protege a sus ciudadanos, nosotros lo haremos.



En respuesta, el alcalde Adams reafirmó su apoyo al marco legal local, asegurando que apoya las leyes santuario en lo esencial, pero considera que estas llegan demasiado lejos en casos de criminales violentos. Adams ha instado al Concejo Municipal a reformarlas, aunque hasta ahora no hubo cambios pese a su reclamo.



noticiashoy breakingnews ciudadsantuario NuevaYork DOJ PamelaBondi EricAdams inmigración seguridadpública



