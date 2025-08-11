GRABADO el 11-08-2025

CENSISTA DESAPARECIDA EN MOLLEPATA: ¿Qué sucedió con Aydaluz? EnVivoLR

Tras cuatro días de ser reportada como desaparecida en Mollepata, finalmente la PNP ubicó a Aydaluz Mayté Sánchez, censista de 31 años, en la ciudad de Trujillo. De acuerdo con reportes de la Comisaría de Angasmarca y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, la joven censista se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, aún no se han esclarecido los detalles sobre cómo llegó a la ciudad.



El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, señaló que la principal preocupación de la institución es que la censista se encuentra en buen estado de salud. Precisó que, posteriormente, se evaluará su situación laboral con el INEI, ya que, al momento de su desaparición, habría abandonado sus funciones, dejando en su habitación la indumentaria y la tableta con la que desempeñaba su labor. Asimismo anunció que, desde tempranas horas del lunes, se reiniciaron las actividades censales en el distrito.



