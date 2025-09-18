GRABADO el 18-09-2025

ALIANZA LIMA 0-0 U. DE CHILE: Hinchas blanquiazules ENOJADOS con Zambrano tras empatar Líbero

AlianzaLima y U. de Chile no pasaron del empate en el Estadio Alejandro Villanueva y resolverán al semifinalista en Chile el próximo jueves. Los hinchas blanquiazules criticaron al defensor Carlos Zambrano tras ser expulsado.



Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

