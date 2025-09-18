GRABADO el 18-09-2025

ALIANZA LIMA 0-0 U. DE CHILE: Hinchas blanquiazules ENOJADOS con Zambrano tras empatar Líbero

AlianzaLima y U. de Chile no pasaron del empate en el Estadio Alejandro Villanueva y resolverán al semifinalista en Chile el próximo jueves. Los hinchas blanquiazules criticaron al defensor Carlos Zambrano tras ser expulsado.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

