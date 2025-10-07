GRABADO el 07-10-2025

SERGIO PEÑA es AMPAYADO EN UNA DISCOTECA tras derrota de ALIANZA LIMA Líbero

El futbolista de Alianza Lima fue visto divirtiéndose en una discoteca de Tarapoto luego de la dolorosa caída del equipo blanquiazul en el Torneo Clausura 2025.



