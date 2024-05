Una tragedia golpeó a los pasajeros de un bus de la empresa Civa que tenía como destino Ayacucho. El fatídico suceso ocurrió en Apacheta, en la vía Los Libertadores.

La unidad de dos pisos, que había partido de Lima rumbo a Ayacucho, se precipitó por un barranco de aproximadamente 50 metros, dando múltiples vueltas de campana hasta quedar con las llantas hacia arriba. En total, según la fiscalía, habría 16 personas fallecidas producto del accidente. Para conocer más sobre esta noticia no te pierdas la edición matinal de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. #latinanoticias lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



