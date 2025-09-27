GRABADO el 27-09-2025

Caen extorsionadores que incendiaron vehículos de transporte público en el Cercado de Lima

La Policía Nacional capturó a dos extorsionadores responsables de incendiar vehículos de transporte público. La intervención se realizó la tarde del 26 de setiembre en la zona de Conde de la Vega, en el Cercado de Lima, cuando los criminales se desplazaban en una motocicleta.

Según la policía, en los últimos meses en la misma zona se habían registrado hasta nueve vehículos de transporte público incendiados, en un patrón de ataques que buscaba amedrentar a los conductores.

Los detenidos, identificados como Samuel Antonio García González y Jesús Ángel Sotil La Rosa, fueron intervenidos con dos galoneras de gasolina, encendedores, cartas extorsivas y la motocicleta que utilizaban para sus fechorías.

NUEVO MODUS OPERANDI

Las autoridades revelaron además un nuevo modus operandi de estas organizaciones criminales: solicitan información de las víctimas en coordinación con otras bandas, lo que evidencia la estructura organizada y la planificación detrás de estos ataques.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

