Le intentaron robar en su día libre: Delincuente muere tras querer robar carro a sereno
En Villa María del Triunfo, un grupo de delincuentes a bordo de un carro rojo interceptan a un sereno. Querían robarle su vehículo. El afectado sacó el arma para defenderse de los criminales. Uno de ellos falleció. El resto huyó.
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
