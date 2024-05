Desde el 19 de mayo, los ronderos de las provincias liberteñas de Sánchez Carrión y Pataz han iniciado un paro indefinido para exigir al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que atienda sus peticiones, especialmente en lo que respecta a la mejora de las vías en la zona andina de la región.



El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP José Zavala, sugirió que no debió haberse orquestado esta medida radical, a pesar de que hasta el momento no se han desencadenado situaciones violentas en los distintos puntos.



La autoridad señaló que el personal policial desplegado en pleno estado de emergencia en Pataz se ha distribuido en puntos clave. Sin embargo, parece que esta medida no es suficiente para atender todas las zonas bloqueadas.



En las próximas horas se conocerán los acuerdos alcanzados entre la presidenta de la república y las autoridades del ande liberteño con respecto a sus demandas.



