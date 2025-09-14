GRABADO el 14-09-2025

Abogado de Juan José Santiváñez: Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia

Stefano Miranda, abogado del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, cuestionó la validez del audio difundido por Panorama, en el que se le escucha supuestamente interceder ante Eduardo Arana a favor del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo. Según explicó, la grabación primero debe ser sometida a un peritaje técnico para confirmar su autenticidad.



En diálogo con la periodista Carla Muschi, Miranda aseguró que su patrocinado no tuvo conversación alguna con Eduardo Arana y que, en todo caso, el supuesto favor nunca se concretó, en referencia al traslado de Marcelo Salirrosas a otro pabellón del penal El Milagro, en Trujillo.



En esa misma línea, el abogado recordó que situaciones similares ya habían sido usadas políticamente contra Santiváñez cuando era ministro del Interior. Esta noticia criminal fue utilizada para su censura como ministro del Interior. Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia, sostuvo.



SE SOMETERÁ A PROCESO PENAL



Siete meses después de investigación fiscal, nadie nos arroja un elemento de convicción contra él, agregó. Por ahora, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el propio Eduardo Arana se han pronunciado sobre la grabación, mientras que en el Congreso algunos sectores ya analizan la posibilidad de impulsar una censura contra el titular de Justicia.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 14/09/2025



