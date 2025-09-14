GRABADO el 14-09-2025

Abogado de Juan José Santiváñez: Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia

Stefano Miranda, abogado del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, cuestionó la validez del audio difundido por Panorama, en el que se le escucha supuestamente interceder ante Eduardo Arana a favor del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo. Según explicó, la grabación primero debe ser sometida a un peritaje técnico para confirmar su autenticidad.

En diálogo con la periodista Carla Muschi, Miranda aseguró que su patrocinado no tuvo conversación alguna con Eduardo Arana y que, en todo caso, el supuesto favor nunca se concretó, en referencia al traslado de Marcelo Salirrosas a otro pabellón del penal El Milagro, en Trujillo.

En esa misma línea, el abogado recordó que situaciones similares ya habían sido usadas políticamente contra Santiváñez cuando era ministro del Interior. Esta noticia criminal fue utilizada para su censura como ministro del Interior. Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia, sostuvo.

SE SOMETERÁ A PROCESO PENAL

Siete meses después de investigación fiscal, nadie nos arroja un elemento de convicción contra él, agregó. Por ahora, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el propio Eduardo Arana se han pronunciado sobre la grabación, mientras que en el Congreso algunos sectores ya analizan la posibilidad de impulsar una censura contra el titular de Justicia.


Ingresa a http://ptv.pe/453506 para más información

Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 14/09/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Un helicóptero espía de EE. UU. ha escalado las tensiones con Venezuela..

Audios de Juan José Santiváñez..

La novia que sabía todo: vida y lujos de la pareja del financista de la banda criminal Los Desa.

Abogado de Juan José Santiváñez: Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia.

El "pacto del vino"..

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo.

Iván García sobre audio entre Santiváñez y Arana: Estamos ante una crisis ministerial.

El terror de Maduro: especialista señala detalles de posible ingreso de Estados Unidos a Venezuela.

El pacto del vino: la respuesta formal en declaración jurada por la bomba de Osinergmin.

El manual de la extorsión del Loco Joe: nuevo capo peruano opera desde Río de Janeiro.

El campeón mundial de las mañanas: pan con chicharrón gana popular concurso de Ibai Llanos.

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Panorama

video

Un helicóptero espía de EE. UU. ha escalado las tensiones con Venezuela.

video

Audios de Juan José Santiváñez.

video

La novia que sabía todo: vida y lujos de la pareja del financista de la banda criminal Los Desa

video

Abogado de Juan José Santiváñez: Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia

video

El "pacto del vino".

video

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo

video

Iván García sobre audio entre Santiváñez y Arana: Estamos ante una crisis ministerial

video

El terror de Maduro: especialista señala detalles de posible ingreso de Estados Unidos a Venezuela

video

El pacto del vino: la respuesta formal en declaración jurada por la bomba de Osinergmin

video

El manual de la extorsión del Loco Joe: nuevo capo peruano opera desde Río de Janeiro

video

El campeón mundial de las mañanas: pan con chicharrón gana popular concurso de Ibai Llanos

video

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025

video

Fiesta en Osinermín.

Todos los videos desde Panorama en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 20 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo