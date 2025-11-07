TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 7 de noviembre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 7 de noviembre del 2025.
Hoy se realiza la gala Perú USA en Miami.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 7 de noviembre del 2025.
Se realiza la ceremonia previa a la inauguración de la Feria Internacional del Libro Infantil 2025.
Se inaugura la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2025 en Miraflores.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 7 de noviembre del 2025.
Ministerio de Vivienda supervisa limpieza del río Rímac para prevenir desastres por lluvias.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 7 de noviembre del 2025.
Yu-Gi-Oh!: el subcampeón mundial peruano Mateo Rentería en Chicos del multiverso.
Policía recupera autopartes robadas valorizadas en más de S/2.6 millones en La Victoria.
Caen cinco implicados en red de trata que captaba menores por redes sociales en Ancón.
Premier Ernesto Álvarez Miranda participa en transmisión de mando presidencial en Bolivia.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 7 de noviembre del 2025.
Desarticulan banda dedicada a extorsionar transportistas entre Lima y Callao.
Vientos Paracas de más de 35 km/h cubren Ica de polvo y afectan tránsito en la Panamericana Sur.
