Alex Guerrero: "Villarán reconoce aportes, pero no ha reconocido que se haya favorecido a empresas"

Alex Guerrero, exprocurador anticorrupción, se pronunció tras el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la presunta recepción de aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para financiar su campaña por la No revocatoria y su reelección en 2014.



En entrevista con 24 Horas, Guerrero señaló que, para la Fiscalía, no es creíble la hipótesis de Villarán, ya que cuentan con pruebas que serán debatidas en esta etapa del proceso: La Fiscalía tiene pruebas que van a ser debatidas en esta etapa, indicó.



El exprocurador recordó que Villarán ha reconocido los aportes de las empresas, pero no que estos hayan generado algún beneficio a las mismas: La defensa de Villarán buscará la absolución o la disminución de la pena de una probable sentencia, mientras que la Fiscalía solicitará una sentencia efectiva, explicó.



DURACIÓN DEL JUICIO



Sobre la duración del juicio, Guerrero señaló que podría realizarse en el menor tiempo posible, incluso con audiencias los fines de semana: Cualquier persona tiene que estar enterada de dónde sale el dinero para su campaña. Estamos hablando de uno de los casos más emblemáticos del país, por lo que se debería dar la importancia que merece, enfatizó.

