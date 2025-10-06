GRABADO el 06-10-2025

Se sinceran y hablan sin filtros sobre la trayectoria de Paolo Guerrero EnVivoLR

A menos de dos meses de la gran final de la CONMEBOL Libertadores 2025, el fútbol sudamericano vivió una fiesta inolvidable con un evento único en el Circuito Mágico de las Aguas en Lima. La ciudad se llenó de emoción con la presencia del icónico trofeo de la CONMEBOL Libertadores y figuras emblemáticas como los campeones Roberto Abbondanzieri y Diego Lugano, quienes compartieron una experiencia inolvidable con los hinchas peruanos en un evento abierto al público.





