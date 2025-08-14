GRABADO el 14-08-2025

MARTÍN VIZCARRA YA ESTÁ EN BARBADILLO: AHÍ PASARÁ LOS 5 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025.

DEBATEN MOCIÓN PARA DECLARAR PERSONA NO GRATA A DANIEL QUINTERO TRAS IZAR BANDERA COLOMBIANA.

JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.

Martín Vizcarra ingresa a penal de Barbadillo, expresidente cumplirá 5 meses de prisión preventiva..

MARTÍN VIZCARRA YA ESTÁ EN BARBADILLO: AHÍ PASARÁ LOS 5 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA.

La triste realidad que se vive en Santa Rosa de Loreto.

Andrés Gómez:"Parte de las responsabilidades de los servicios de inteligencia es el 'trabajo sucio'".

Augusto Townsend: "La democracia requiere que gestionemos nuestras discrepancias".

Topógrafos hallados en Santa Rosa siguen detenidos: Esta es la defensa de su abogado.

Mario Vizcarra: "Es un dictamen abusivo y prepotente".

Carlos Alcántara: "Es bien tonto hacerle caso a lo negativo".

Así fue el ingreso de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo.

Detienen a sujeto que habría disparado contra policía que perdió la vida..

¿Cómo serán las elecciones en Bolivia?.

Imágenes exclusivas de Martín Vizcarra llegando al penal de Barbadillo.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

