GRABADO el 08-10-2025

Encuestas podrán difundirse hasta 3 días antes de la elección

En diálogo con Exitosa, el experto en temas electorales José Naupari se refirió a la reducción del plazo de prohibición para la difusión de encuestas antes de las elecciones, de siete a tres días, y señaló que esta medida busca brindar a la ciudadanía mayor información para emitir un voto estratégico.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

Encuestas podrán difundirse hasta 3 días antes de la elección.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

