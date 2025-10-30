GRABADO el 30-10-2025

Expertos en derecho digital advierten que la publicación del padrón electoral 2026 por parte de Reniec permite el acceso a información sensible como dirección, edad y ubigeo con solo ingresar un número de DNI. Aunque el organismo afirma que se trata de una obligación legal, el Ministerio de Justicia ha solicitado mayor protección de datos personales.



Conducido por Federico Salazar y Verónica Linares.



