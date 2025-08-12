EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia
El Funeral de MiguelUribeTurbay se transmite EN VIVO desde el CapitolioNacional en Bogotá, donde el Senado y la ciudadanía rinden homenaje al senador y precandidato presidencial quien falleció este 11 de agosto de 2025, luego de un atentado perpetrado en junio. La cámara ardiente abrió sus puertas al público hoy, 12 de agosto, hasta las 6:00 p.m. mañana 13 de agosto se llevará a cabo el acto solemne y la Eucaristía en la Catedral Primada. En este video encontrarás el minuto a minuto del homenaje, la llegada del féretro, tributos políticos y el ingreso del público para expresar su respeto. Conéctate y acompáñanos a este emotivo momento histórico en Colombia.
Bogotá Senador Homenaje CámaraArdiente despedida noticiashoy breakingnews política Colombia Bogotá MiguelUribeTurbay funeral CapitolioNacional congreso homenaje cámaraardiente precandidato violenciapolítica despedida solidaridad
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
funeral Miguel Uribe Turbay
velación en el Capitolio Nacional
cámara ardiente Uribe Turbay
despedida pública senador Uribe
funeral en vivo Colombia
homenaje Congreso Colombia
precandidato asesinado 2025
atentado político Uribe Turbay
velatorio Senado Bogotá
evento político homenaje Uribe
vida y legado Miguel Uribe Turbay
reacciones funeral Uribe Turbay
acto solemne Capitolio Nacional
traslado a Catedral Primada
violencia política en Colombia
familia Turbay despedida pública
impacto nacional muerte Uribe Turbay
conmoción tras asesinato Uribe Turbay
día funerales Miguel Uribe Turbay
programación velación público
Desde Diario Gestión
EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia.
ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del martes 12 de agosto 2025.
EXCLUSIVO: Habla la familia de RICARDO QUINTANA, el peruano detenido en 'Alligator Alcatraz'.
TRUMP logra acuerdo con CHINA y posterga ARANCELES por 90 días Gestión.
REACCIONES DE LÍDERES INTERNACIONALES tras la MUERTE de MIGUEL URIBE TURBAY Gestión.
LO ÚLTIMO: TRUMP toma MEDIDAS DRÁSTICAS en Washington y EXPULSA a personas SIN HOGAR R24 EN VIVO.
CONGRESO de COLOMBIA rinde homenaje póstumo a MIGUEL URIBE TURBAY EN VIVO.
Noticias del 11 de agosto: TRUMP: GUARDIA NACIONAL ELIMINARÁ HOMELESS DE WASHINGTON Noticiero.
Trump presenta su ambicioso PLAN DE SEGURIDAD para eliminar el CRIMEN en WASHINGTON Gestión.
¿Quién es alias Chipi y que se sabe del atentado al senador MIGUEL URIBE TURBAY? Gestión.
¿Quiénes eran los 5 periodistas asesinados por ISRAEL y de qué los acusaban? Gestión.
Noticias del 11 de agosto: ISRAEL EJECUTA A 5 PERIODISTAS Y LOS ACUSA DE TERRORIST4 Noticiero.
ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del lunes 11 de agosto 2025.
Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia Gestión.
Atentado a Miguel Uribe: Detalles del ataque en Bogotá shorts Gestión.
Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.