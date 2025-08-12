GRABADO el 12-08-2025

EN VIVO: FUNERAL DE MIGUEL URIBE TURBAY desde el Capitolio Nacional del Colombia

El Funeral de MiguelUribeTurbay se transmite EN VIVO desde el CapitolioNacional en Bogotá, donde el Senado y la ciudadanía rinden homenaje al senador y precandidato presidencial quien falleció este 11 de agosto de 2025, luego de un atentado perpetrado en junio. La cámara ardiente abrió sus puertas al público hoy, 12 de agosto, hasta las 6:00 p.m. mañana 13 de agosto se llevará a cabo el acto solemne y la Eucaristía en la Catedral Primada. En este video encontrarás el minuto a minuto del homenaje, la llegada del féretro, tributos políticos y el ingreso del público para expresar su respeto. Conéctate y acompáñanos a este emotivo momento histórico en Colombia.



Bogotá Senador Homenaje CámaraArdiente despedida noticiashoy breakingnews política Colombia Bogotá MiguelUribeTurbay funeral CapitolioNacional congreso homenaje cámaraardiente precandidato violenciapolítica despedida solidaridad



