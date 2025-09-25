GRABADO el 25-09-2025

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra.

Un volquete, que intentó ingresar a la vía auxiliar, perdió el control y terminó volcado sobre un auto Toyota Yaris Negro.El conductor del vehículo menor, identificado como Fredy Aldo Palma Rojas, lamentablemente falleció en el lugar. La imprudencia y el desnivel de la vía habrían ocasionado la tragedia, que mantiene bloqueada la zona mientras la Policía investiga.Accidente PuentePiedra PanamericanaNorte Noticias Lima SeguridadVial

Cómo salvar MACHU PICCHU

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO"

INMINENTE Y MILLONARIA compra de AVIONES

El SONERO que nunca se fue MELCOCHITA

SUSANA VILLARÁN: ¿COIMAS o Aportes?

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra..

Transportistas bloquearon las vías hacia San Juan de Lurigancho, Acho y Abancay..

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra..

Fiscalía investiga a la directora de la UPE por denuncia que involucra a menor..

El premier reveló que acordó no hacer pública la información sobre el proyecto LimaChosica..

Tras ser detenido en Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo habló frente a la prensa..

La joven que lanzó insultos racistas en el Metropolitano pidió disculpas públicas..

El Trucker's Day 2025 reunió a más de 30 gremios, celebrando el Día del Camionero Peruano..

Delia Espinoza a través de una entrevista tildó de doblegado y cobarde a Pablo Sánchez.

Un socavón de 50 metros se abrió en pleno centro de Bangkok, frente a un hospital..

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

