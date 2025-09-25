GRABADO el 25-09-2025

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra.

Un volquete, que intentó ingresar a la vía auxiliar, perdió el control y terminó volcado sobre un auto Toyota Yaris Negro.El conductor del vehículo menor, identificado como Fredy Aldo Palma Rojas, lamentablemente falleció en el lugar. La imprudencia y el desnivel de la vía habrían ocasionado la tragedia, que mantiene bloqueada la zona mientras la Policía investiga.Accidente PuentePiedra PanamericanaNorte Noticias Lima SeguridadVial

