EN VIVO: TRUMP Y PUTIN SE REÚNEN EN CUMBRE DE ALASKA El Comercio
Trump y Putin se ven cara a cara en Alaska, en una reunión histórica transmitida EN VIVO. Este encuentro marca un momento clave en la política internacional: se discute un posible alto el fuego en Ucrania, la redefinición del rol de EE.UU. y la legitimidad de Rusia en el escenario global. La ubicación una base militar en Alaska no es casual: simbolismo, presión y estrategia. ¿Está Trump negociando con o sin Ucrania? ¿Qué busca realmente Putin? Sigue el evento en vivo.
No te pierdas esta transmisión única. TrumpPutin EN VIVO Alaska cumbre Ucrania políticainternacional altoelfuego
