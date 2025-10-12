GRABADO el 12-10-2025

Papa León XIV envía mensaje al Perú tras asunción de José Jerí y vacancia de Dina Boluarte

Estoy cerca del querido pueblo peruano en este momento de transición política, expresó el papa León XIV al enviar un mensaje de cercanía y esperanza al Perú tras la sucesión presidencial de José Jerí y la vacancia de la exmandataria Dina Boluarte. Durante su homilía de este domingo en la plaza San Pedro, el sumo pontífice invocó a la unidad y la reconciliación, y elevó sus oraciones para que el Perú continúe por el camino del diálogo, la concordia y la unidad nacional.

