GRABADO el 09-11-2025

Brucelee Bermudo quedó libre pese a extradición por narcotráfico Cuarto Poder Perú

Brucelee Bermudo quedó libre pese a extradición por narcotráfico Cuarto Poder Perú

Brucelee Bermudo, acusado de enviar cocaína al Cártel de Sinaloa, fue liberado pese a orden de extradición.



Acerca de Cuarto Poder:

El programa que marca la pauta del acontecer nacional durante la semana. Un indiscutido espacio como referente de independencia y seriedad informativa.



Conducido por Sol Carreño



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú.



