LÓPEZ ALIAGA, otra vez y PROTESTAS Sin Guion con Rosa María Palacios
Rosa María Palacios hoy en SinGuion: Rafael López Aliaga insiste en responsabilizar a Susana Villarán por la muerte de José Miguel Castro, pese a las nuevas conclusiones de la investigación. En exclusiva, La República accede al acta de la declaración de la viuda de Castro: ¿qué dijo sobre el alcalde de Lima? Además, protestas en EE.UU. contra Dina Boluarte y entrevistamos a la congresista Susel Paredes sobre la moción de censura contra Juan José Santiváñez.
