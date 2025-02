#DonaldTrump y #VolodímirZelenski protagonizaron una tensa discusión durante su reunión en la #CasaBlanca, un momento que quedó registrado por las cámaras en el Despacho Oval. Lo que inicialmente debía ser un encuentro diplomático para formalizar un acuerdo sobre la explotación de recursos minerales a cambio de apoyo militar, terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto entre ambos líderes.



Las diferencias quedaron en evidencia cuando Trump cuestionó la postura de Zelenski en el conflicto con #Rusia, sugiriendo que Ucrania no estaba en condiciones de imponer demandas. La confrontación escaló cuando el presidente de #EstadosUnidos acusó a su homólogo ucraniano de apostar con la guerra y no mostrar suficiente gratitud por la ayuda recibida.



Entérate más en: https://gestion.pe/



#noticiasinternacionales #mundo #diariogestión #economía

Trump vs Zelenski

Reunión Casa Blanca

Discusión en el Despacho Oval

Ucrania y Estados Unidos

Guerra en Ucrania 2025

Apoyo militar a Ucrania

Tensión política Trump Zelenski

Conflicto Rusia Ucrania

Acuerdo de recursos minerales

Crisis diplomática

Noticias adicionales en Diario Gestión

TRUMP impone ARANCELES del 25% a la UNIÓN EUROPEA: ¿cuál será el IMPACTO? | Gestión

GABRIEL BORIC explica la RAZÓN del APAGÓN HISTÓRICO en CHILE | Gestión

¿Qué busca MÉXICO al EXTRADITAR al CARO QUINTERO y OTROS NARCOS a EE.UU.? | Gestión

🔴 Noticias del 26 de febrero: TRUMP CANCELA “CONCESIONES PETROLERAS” A MADURO | Noticiero completo

TRUMP y ZELENSKI pactan FECHA para REUNIÓN CLAVE en Washington | Gestión

🔵 Noticias del 28 de febrero: TRUMP Y ZELENSKI HABLAN DE ACUERDO SOBRE MINERALES| Noticiero Mediodía

EE.U. desarrolla un AVANZADO PLAN para RASTREAR A MIGRANTES y deportarlos rápido | Gestión

Estás son las 5 REGLAS DE ORO para manejar tus finanzas personales | Gestión

🔴 Noticias del 28 de febrero: EE.UU. Y UCRANIA NO LLEGAN A UN ACUERDO | Noticiero completo

GOLD CARD: ¿de qué trata el PLAN de TRUMP para atraer MILLONARIOS a EE.UU.?💲💰💵 | Gestión

4 FORMAS EN LA QUE LA IA CAMBIARÁ TU VIDA PARA SIEMPRE 🤖 😊 | Gestión

🔴 Noticias del 27 de febrero: TRUMP CONFIRMA ARANCELES A MÉXICO, CANADÁ Y CHINA | Noticiero completo

🔵 Noticias del 26 de febrero: TRUMP LANZA VISA PARA MILLONARIOS EXTRANJEROS | Noticiero Mediodía

🔵 Noticias del 27 de febrero: TRUMP RESTRINGE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO VENZOLANO | Noticiero Mediodía

TRUMP HUMILLA A ZELENSKY en TENSA REUNIÓN en la CASA BLANCA | Gestión

Además hoy día 28 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Gestión

Todos los videos desde el canal Diario Gestión en Youtube.