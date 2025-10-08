GRABADO el 08-10-2025

Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G

Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G,

un evento realizado en conjunto con Movistar Empresas.

Un espacio de diálogo con expertos sobre cómo la llegada del 5G impulsa la innovación, la competitividad y el futuro digital del Perú.

Moderador:

Omar Mariluz Director periodístico de Gestión

Panelistas:

Paola Bracamonte Gerente Comercial de Minería e Industria, Movistar Empresas

Alan Sablich Gerente de la División Marketing y Negocios Digitales, Ferreyros

Luis Felipe Castilla Líder de Tribu End User, BCP

Manuel Cipriano Gerente en MC Consultores y docente en USMP

