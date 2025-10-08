Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G
un evento realizado en conjunto con Movistar Empresas.
Un espacio de diálogo con expertos sobre cómo la llegada del 5G impulsa la innovación, la competitividad y el futuro digital del Perú.
Moderador:
Omar Mariluz Director periodístico de Gestión
Panelistas:
Paola Bracamonte Gerente Comercial de Minería e Industria, Movistar Empresas
Alan Sablich Gerente de la División Marketing y Negocios Digitales, Ferreyros
Luis Felipe Castilla Líder de Tribu End User, BCP
Manuel Cipriano Gerente en MC Consultores y docente en USMP
