GRABADO el 08-10-2025

Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G

Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G,
un evento realizado en conjunto con Movistar Empresas.
Un espacio de diálogo con expertos sobre cómo la llegada del 5G impulsa la innovación, la competitividad y el futuro digital del Perú.
Moderador:
Omar Mariluz Director periodístico de Gestión
Panelistas:
Paola Bracamonte Gerente Comercial de Minería e Industria, Movistar Empresas
Alan Sablich Gerente de la División Marketing y Negocios Digitales, Ferreyros
Luis Felipe Castilla Líder de Tribu End User, BCP
Manuel Cipriano Gerente en MC Consultores y docente en USMP

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

