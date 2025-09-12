GRABADO el 12-09-2025

Reglamento para el uso de la Inteligencia Artificial en el Perú

EnVivo: ¿Qué señala el reglamento recientemente publicado- para el uso de la IA en el Perú?, ¿qué promueve, cuáles son los límites que señala y qué prohíbe?. Conversamos con el abogado Erick Iriarte, experto en derecho digital, magíster en políticas y gestión pública, quien nos atiende desde Brasil.

-Además, a propósito del buen uso que se le puede dar a la Inteligencia Artificial, conozcamos un proyecto de innovación que traduce el lenguaje de señas a texto en tiempo real, de la Universidad Privada del Norte de Cajamarca.



