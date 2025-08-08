GRABADO el 08-08-2025

¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú? Análisis

En una entrevista exclusiva para profesores de la Carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC, y compartida con ElComercio, la historiadora CarmenMcEvoy expresó su profunda preocupación por las eleccionesPerú2026. Desde su residencia en California, McEvoy analizó el clima político actual y advirtió sobre la fragilidad institucional del país en medio de una creciente desconfianza ciudadana hacia sus autoridades.



La reconocida académica criticó con dureza a la actual clasepolítica peruana, asegurando que el modelo peruano parece centrarse en el ajuste de cuentas y la eliminación del rival político, en lugar de promover consensos y gobernabilidad. Su análisis encendió un debate sobre la ausencia de liderazgos sólidos y el riesgo de polarización extrema de cara a los próximos comicios.



Además, McEvoy realizó un repaso histórico de los últimos 200 años de historiapolítica del Perú, subrayando que las recurrentes crisis de gobernabilidad no son un fenómeno reciente, sino parte de un patrón que ha limitado el desarrollo institucional. Su llamado es a la reflexión, a la construcción de puentes y al fortalecimiento del sistema democrático antes de 2026.



noticiashoy breakingnews CarmenMcEvoy eleccionesPerú2026 Perú clasepolítica historiapolítica UPC ElComercio California



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Maradona visita a Chumpitaz El Comercio.

Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto para negociar paz en Ucrania El Comercio.

ENVIVO PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra El Comercio.

Los 5 PASOS que trazó ISRAEL para poder ocupar Gaza y expulsar a HAMÁS El Comercio.

EE.UU. ofrece USD 50 millones por Maduro y Venezuela acusa maniobra patética El Comercio.

La historia de los desfiles por Fiestas Patrias El Comercio.

Fundación de Kylian Mbappé construye colegio y cancha sintética en Ancón El Comercio.

¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú? Análisis.

Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio.

¿Embargo a Perú por 315 millones afectará obras de la Línea 2 del Metro de Lima? El Comercio.

HOY NOS VISITA IOA UNOMAS EN VIVO.

Tensión por Isla Chinería: Dina Boluarte responde a Petro tras nueva "acusación" TQH EN VIVO.

Presidenta Dina Boluarte desde Japón: No hay nada pendiente que tratar con Colombia El Comercio.

Presidente Dina Boluarte responde a Petro: "Nuestra soberanía no está en discusión" El Comercio.

Santa Rosa: El deplorable estado de la isla que limita con Colombia.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.