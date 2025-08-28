GRABADO el 28-08-2025

Reintegro 4 del Fonavi: Conoce el cronograma de pagos por número de DNI

En diálogo con Exitosa, el jefe de la unidad de asesoría jurídica de la secretaría técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Pablo Palacios, indicó que, según el Banco de la Nación, el pago del Reintegro 4 del Fonavi se realizará por medio de un cronograma.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

