¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José jerí y su gobierno
El exministro Luis Solari analiza los tres componentes de la crisis.
ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal
Desde ATV Noticias
¡Matinal resuelve! Madre con depresión recibe donativos para iniciar su emprendimiento.
¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José jerí y su gobierno.
Ministerio Público solicita impedimento de salida para Dina Boluarte.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.
Analista sobre permanencia de Jerí en la presidencia: Hay que considerar la fragilidad política.
Sandra Plevisani comparte el secreto de su exquisita tarta tatín de manzanas.
Abogado de Dina Boluarte informa su paradero: "Ni asilada ni no habida, ella está en su casa".
Susel Paredes: "La gente tiene que elegir muy bien a los congresistas".
Víctor García Belaúnde sobre José Jerí: "No creo que dure como presidente".
José Jerí llegó a Palacio de Gobierno tras asumir la presidencia.
Vacancia presidencial: Así fue la salida de Dina Boluarte y sus ministros de Palacio de Gobierno.
¿Qué pasará con Dina Boluarte tras la vacancia? Abogado constitucionalista lo explica.
Vladimir Cerrón sobre vacancia de Dina Boluarte: "No es cuestión de profecía".
Fredy Hinojosa llega a Palacio de Gobierno tras vacancia de Dina Boluarte.
Vecino de José Jerí lo respalda: "Tenemos bastante expectativa y le deseamos los mejores éxitos".
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.