GRABADO el 10-10-2025

¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José jerí y su gobierno

El exministro Luis Solari analiza los tres componentes de la crisis.

Desde ATV Noticias

¡Matinal resuelve! Madre con depresión recibe donativos para iniciar su emprendimiento.

¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José jerí y su gobierno.

Ministerio Público solicita impedimento de salida para Dina Boluarte.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 10 de octubre del 2025.

Analista sobre permanencia de Jerí en la presidencia: Hay que considerar la fragilidad política.

Sandra Plevisani comparte el secreto de su exquisita tarta tatín de manzanas.

Abogado de Dina Boluarte informa su paradero: "Ni asilada ni no habida, ella está en su casa".

Susel Paredes: "La gente tiene que elegir muy bien a los congresistas".

Víctor García Belaúnde sobre José Jerí: "No creo que dure como presidente".

José Jerí llegó a Palacio de Gobierno tras asumir la presidencia.

Vacancia presidencial: Así fue la salida de Dina Boluarte y sus ministros de Palacio de Gobierno.

¿Qué pasará con Dina Boluarte tras la vacancia? Abogado constitucionalista lo explica.

Vladimir Cerrón sobre vacancia de Dina Boluarte: "No es cuestión de profecía".

Fredy Hinojosa llega a Palacio de Gobierno tras vacancia de Dina Boluarte.

Vecino de José Jerí lo respalda: "Tenemos bastante expectativa y le deseamos los mejores éxitos".

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

