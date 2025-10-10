GRABADO el 10-10-2025

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 El Comercio

ElComitéNoruegodelNobel anunció este viernes que la líder opositora venezolana MaríaCorinaMachado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a sus incansables esfuerzos por defender los derechos democráticos del pueblo venezolano y liderar la oposición frente al régimen de Nicolás Maduro.





Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

